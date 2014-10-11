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Крупнейший корабль ТОФ "Маршал Крылов" примет участие в параде в День ВМФ во Владивостоке

Крупнейший корабль ТОФ "Маршал Крылов" примет участие в параде в День ВМФ во Владивостоке

Фото: Известия

Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) - корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" - впервые примет участие в военно-морском параде в честь Дня Военно-Морского флота во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс". Для подготовки к параду корабль уже поставлен к причалу "Дальзавода", где будут проведены очистка и покраска корпуса.

Ранее "Маршал Крылов" прошел ремонт с модернизацией на базе "Дальзавода". В прошлом году корабль был задействован в морской части маневров "Восток-2018". В ходе учения с корабельного пункта управления в режиме реального времени осуществлялась координация действий тактических корабельных групп, береговых войск, морской авиации и авиации Восточного военного округа.

"Маршал Крылов" имеет водоизмещение около 24 тыс. тон, длина - 211 метров, скорость хода до 22 узлов, способен нести два вертолета Ка-27. Экипаж - около 350 человек.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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