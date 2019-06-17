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ГИБДД начала расследование по факту конфликта между водителями пассажирских автобусов во Владивостоке

Фото: Vl.ru

17 июня во Владивостоке два водителя городских автобусов устроили словесную перепалку во время остановки, перегородив проезжую часть для других участников дорожного движения.

Инцидент произошел между водителями автобусов № 23л и 54 около 12:00  на участке дороги между остановками «Дальзавод» и «Авангард».

В настоящее время сотрудниками подразделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Владивостока назначено административное расследование, устанавливаются личности граждан, участвующих в конфликте, а также все обстоятельства происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, после окончания административного расследования будут принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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