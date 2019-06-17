ГИБДД начала расследование по факту конфликта между водителями пассажирских автобусов во Владивостоке

17 июня во Владивостоке два водителя городских автобусов устроили словесную перепалку во время остановки, перегородив проезжую часть для других участников дорожного движения.

Инцидент произошел между водителями автобусов № 23л и 54 около 12:00 на участке дороги между остановками «Дальзавод» и «Авангард».

В настоящее время сотрудниками подразделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Владивостока назначено административное расследование, устанавливаются личности граждан, участвующих в конфликте, а также все обстоятельства происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, после окончания административного расследования будут принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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