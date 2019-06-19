В Приморье будут судить 64-летнюю самогонщицу
Дознавателем отдела МВД России по Черниговскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконной реализации спиртосодержащей продукции в крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Черниговскому району, в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий участковым уполномоченным полиции совместно с представителями добровольной народной дружины в селе Черниговка, в доме 64-летней местной жительницы был обнаружен самогон и сырье для производства алкоголя.
При детальном осмотре помещения сотрудники полиции и дружинники обнаружили и изъяли шесть бидонов, в которых находилось более 240 литров браги, 5-литровую пластиковую емкость с самогоном и самогонный аппарат.
По факту незаконной реализации спиртосодержащей продукции было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.17.1 КоАП РФ.
Изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу, которая подтвердила наличие спирта в жидкостях. Дознавателем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Санкции данной статьи предусматривают ответственность в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до одного года.
Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Стоить отметить, что ранее данная гражданка уже привлекалась к административной ответственности, за продажу самогона. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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