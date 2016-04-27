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Житель Владивостока отравился лжечеремшой

Житель Владивостока отравился лжечеремшой

Фото: Yaplakal.com

Врачи скорой доставили в больницу мужчину с симптомами острого отравления после употребления в пищу купленного на улице салата с дикоросами. Причиной плохого самочувствия пострадавшего стала лжечеремша. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 41-летний житель Ленинского района купил салат с черемшой и папоротником у неизвестной пожилой женщины на улице, когда шел с работы домой. Вскоре после его употребления он почувствовал себя очень плохо и вызвал скорую.

Врачи незамедлительно госпитализировали его с пищевым отравлением в токсикологическое отделение, где мужчине оказали необходимую первую помощь. В ходе разбирательства выяснилось, что причиной случившегося стало употребление ядовитого растения – чемерицы, которая внешне напоминает черемшу. 

Стражи порядка приступили к установлению личности продавца опасного салата. По факту случившегося проводится проверка. 

Ежегодно в Приморье фиксируются случаи отравления чемерицей. Это связано с тем, что листья черемши и чемерицы ранней весной визуально очень схожи. Как же эти растения различить? Листья черемши нежные, с выраженным луково-чесночным запахом. Чемерица же, с самой ранней стадии развития имеет листья более плотные, гофрированные, широкие, с прожилками.

Между тем, черемша или медвежий лук обладает не только легендарной пищевой ценностью, как кладезь витамином и микроэлементов, но и известна как древнее лекарственное растение и прекрасный природный антибиотик. Черемша полезна для работы сердца, способна понижать кровяное давление и блокирует образование холестериновых бляшек, помогает поддерживать мужскую силу. В народной медицине ее употребляют при авитаминозе и атеросклерозе, кожных заболеваниях и ревматизме. Пряный вкус растения делает его отличным глистогонным средством. Но, при этом употреблять черемшу в пищу не рекомендуют при язве желудка и гастрите.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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