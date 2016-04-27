Житель Владивостока отравился лжечеремшой

Врачи скорой доставили в больницу мужчину с симптомами острого отравления после употребления в пищу купленного на улице салата с дикоросами. Причиной плохого самочувствия пострадавшего стала лжечеремша.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 41-летний житель Ленинского района купил салат с черемшой и папоротником у неизвестной пожилой женщины на улице, когда шел с работы домой. Вскоре после его употребления он почувствовал себя очень плохо и вызвал скорую.

Врачи незамедлительно госпитализировали его с пищевым отравлением в токсикологическое отделение, где мужчине оказали необходимую первую помощь. В ходе разбирательства выяснилось, что причиной случившегося стало употребление ядовитого растения – чемерицы, которая внешне напоминает черемшу.

Стражи порядка приступили к установлению личности продавца опасного салата. По факту случившегося проводится проверка.

Ежегодно в Приморье фиксируются случаи отравления чемерицей. Это связано с тем, что листья черемши и чемерицы ранней весной визуально очень схожи. Как же эти растения различить? Листья черемши нежные, с выраженным луково-чесночным запахом. Чемерица же, с самой ранней стадии развития имеет листья более плотные, гофрированные, широкие, с прожилками.

Между тем, черемша или медвежий лук обладает не только легендарной пищевой ценностью, как кладезь витамином и микроэлементов, но и известна как древнее лекарственное растение и прекрасный природный антибиотик. Черемша полезна для работы сердца, способна понижать кровяное давление и блокирует образование холестериновых бляшек, помогает поддерживать мужскую силу. В народной медицине ее употребляют при авитаминозе и атеросклерозе, кожных заболеваниях и ревматизме. Пряный вкус растения делает его отличным глистогонным средством. Но, при этом употреблять черемшу в пищу не рекомендуют при язве желудка и гастрите.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru