Третьего отловщика косаток оштрафовали во Владивостоке
Фрунзенский районный суд Владивостока за нарушение правил рыболовства оштрафовал компанию ООО "Сочинский дельфинарий", отловившую и содержащую косаток и белух из "китовой тюрьмы". Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на "Интерфакс".
"ООО "Сочинский дельфинарий" признать виновным и назначить штраф 37 млн 601 тыс. рублей", - сообщила судья Татьяна Михайлова.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
ООО "Сочинский дельфинарий" признано виновным по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Установлено, что компания выловила двух косаток с нарушениями. Среди них: незаконное место вылова, несоответствие технических средств и типа судов, нарушения процедур вылова и другие нарушения.
Компания в ходе судебного заседания вину свою не признавала и просила суд прекратить дело в связи с отсутствием состава правонарушения.
Как сообщалось, в начале июня по аналогичному делу Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновными в нарушении правил рыболовства и оштрафовал две компании, отловившие косаток и белух и содержащие их в "китовой тюрьме". Так, ООО "Белый кит" оштрафован на 28,1 млн руб, а ООО "Океанариум ДВ" на 56,4 млн руб. Решение суда не вступило в законную силу, компании заявили, что намерены обжаловать решение.
Также во Фрунзенском районном суде слушается аналогичное дело в отношении компании-отловщика ООО "Афалина".
Южно-Сахалинский городской суд 31 мая вынес решение по иску экологических общественных организаций, где признал распределение квот на вылов косаток и белух в 2018 году Росрыболовством незаконным. При этом суд отклонил требование изъять животных и выпустить их, экологи опротестовали решение в этой части.
В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона.
Возбуждены уголовные и административные дела. Минприроды и власти заявили о том, что животных вернут в естественную среду обитания летом после короткой программы реадаптации.
Однако, отловщики утверждают, что млекопитающие - их собственность, и не собираются их выпускать на волю. К тому же до сих пор с их стороны не было предпринято никаких шагов, приближающих момент освобождения узников "китовой тюрьмы". Косаток и белух продолжают кормить с рук и готовят их к продаже в заграничные океанариумы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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