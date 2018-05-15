Дождь и холод вернется в Приморье в четверг

Сегодня, 19 июня, большая часть дня обойдётся без осадков, максимальная температура воздуха ожидается немного выше, чем вчера. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", вечером к Приморскому краю подойдут очередные фронтальные разделы циклона, смещающегося над Китаем. На западе местами может начаться небольшой дождь.

Во Владивостоке погода с прояснениями, осадков не ожидается. День будет на 3–4 градуса теплее, чем вчера.

Ближайшие сутки атмосферные фронты будут смещаться над Приморьем, ночью местами пройдут небольшие дожди, а днём дожди охватят большую территорию, их интенсивность увеличится. В отдельных районах пройдут ливни с грозами. Ветер при грозах порывистый. Фон минимальных температур останется на том же уровне. Фон максимальных значений температур в пределах +18…+24 °C, на побережье +12…+17 °C.

Во Владивостоке завтра пасмурно, местами туман. Свежий южный ветер. Ночью может поморосить. Минимальная температура без изменений. День ожидается дождливым и прохладным. Максимальная температура +14…+16 °C. В конце дня не исключена гроза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]