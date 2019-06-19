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В Приморье Subaru Forester вылетел с трассы в кусты

Фото: Инстаграм

В ночь на 19 июня в Артёме на улице Интернациональной нетрезвый водитель автомобиля Subaru Forester не справился с управлением, в результате чего машина сначала съехала с трассы, а затем приземлилась в деревьях.

В результате происшествия никто не пострадал.

Судя по видеоролику, хозяин автомобиля испытал даже некую гордость за свой поступок - как лихо он сумел отправить автомобиль, стоимостью в миллион рублей, в кусты.

Видео - Инстаграм


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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