В Приморье Subaru Forester вылетел с трассы в кусты

В ночь на 19 июня в Артёме на улице Интернациональной нетрезвый водитель автомобиля Subaru Forester не справился с управлением, в результате чего машина сначала съехала с трассы, а затем приземлилась в деревьях.

В результате происшествия никто не пострадал.

Судя по видеоролику, хозяин автомобиля испытал даже некую гордость за свой поступок - как лихо он сумел отправить автомобиль, стоимостью в миллион рублей, в кусты.

Видео - Инстаграм

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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