Житель Владивостока одним ударом кулака убил своего знакомого
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышлено причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, 25 марта 2019 года в квартире дома на улице Окатовая в городе Владивостоке обвиняемый ударил 36-летнего знакомого кулаком в лицо, от удара потерпевший упал и ударился головой об пол. В результате полученной травмы потерпевший скончался.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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