Житель Владивостока одним ударом кулака убил своего знакомого

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышлено причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, 25 марта 2019 года в квартире дома на улице Окатовая в городе Владивостоке обвиняемый ударил 36-летнего знакомого кулаком в лицо, от удара потерпевший упал и ударился головой об пол. В результате полученной травмы потерпевший скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru