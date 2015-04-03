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Житель Владивостока одним ударом кулака убил своего знакомого

Житель Владивостока одним ударом кулака убил своего знакомого

Фото: Вечорка

Следственными органами Следственного комитета  Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышлено причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, 25 марта 2019 года в квартире дома на улице Окатовая в городе Владивостоке обвиняемый ударил  36-летнего знакомого кулаком в лицо, от удара потерпевший упал и ударился головой об пол. В результате полученной травмы потерпевший скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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