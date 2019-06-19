Спортсменка из Приморья установила два мировых рекорда в пауэрлифтинге. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Спортсменка из Приморья установила два мировых рекорда в пауэрлифтинге. 18-летняя Алина Рассамахина вернулась из Швеции, где проходило первенство мира.
Два мировых рекорда, три золотые и одна серебряная медаль. Такой результат показала спортсменка из Дальнегорска Алина Рассамахина на первенстве мира по пауэрлифтингу в Швеции.
Алина Рассамахина, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу: «Конечно, хотелось бы больше результатов собрать. У нас была задача выполнить норму - мастер спорта международного класса. Не получилось».
Девушка занимается силовым троеборьем всего четыре года, но в копилке уже несколько десятков побед на мировых аренах. Тренер рассказывает, что конкуренция и результаты в пауэрлифтинге растут молниеносно. И чтобы поддерживать звание чемпиона, приходится регулярно ездить на соревнования по всему миру.
Владимир Лапынин, тренер по пауэрлифтингу: «Буквально за недели две до этого чемпионата мира мы выступали на чемпионате мира в Токио. Мы там уже установили рекорд в жиме лежа. У нас стояла задача его повторить, чтобы он перешел в троеборье».
Классическое троеборье — это жим штанги лежа, приседание и становая тяга. Именно в первых двух дисциплинах 18-летняя Рассамахина поставила мировые рекорды. А в становой тяге хрупкая девушка собрала в сумме 294,5 килограмма, значительно опередив всех соперниц!
Ради таких результатов девушке приходится не только тренироваться каждый день, но и усердно учиться. В этом году Алина закончила школу и, чтобы успеть на соревнования, досрочно сдавала экзамены. Впереди, рассказывает, поступление в университет, но главное — новые победы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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