Спортсменка из Приморья установила два мировых рекорда в пауэрлифтинге. 18-летняя Алина Рассамахина вернулась из Швеции, где проходило первенство мира.

Два мировых рекорда, три золотые и одна серебряная медаль. Такой результат показала спортсменка из Дальнегорска Алина Рассамахина на первенстве мира по пауэрлифтингу в Швеции.

Алина Рассамахина, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу: «Конечно, хотелось бы больше результатов собрать. У нас была задача выполнить норму - мастер спорта международного класса. Не получилось».

Девушка занимается силовым троеборьем всего четыре года, но в копилке уже несколько десятков побед на мировых аренах. Тренер рассказывает, что конкуренция и результаты в пауэрлифтинге растут молниеносно. И чтобы поддерживать звание чемпиона, приходится регулярно ездить на соревнования по всему миру.

Владимир Лапынин, тренер по пауэрлифтингу: «Буквально за недели две до этого чемпионата мира мы выступали на чемпионате мира в Токио. Мы там уже установили рекорд в жиме лежа. У нас стояла задача его повторить, чтобы он перешел в троеборье».

Классическое троеборье — это жим штанги лежа, приседание и становая тяга. Именно в первых двух дисциплинах 18-летняя Рассамахина поставила мировые рекорды. А в становой тяге хрупкая девушка собрала в сумме 294,5 килограмма, значительно опередив всех соперниц!

Ради таких результатов девушке приходится не только тренироваться каждый день, но и усердно учиться. В этом году Алина закончила школу и, чтобы успеть на соревнования, досрочно сдавала экзамены. Впереди, рассказывает, поступление в университет, но главное — новые победы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]