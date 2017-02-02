Горит, как карточный. Во Владивостоке пожар охватил целый этаж жилого дома
Во Владивостоке в жилом доме на улице Крыгина вспыхнул пожар. Видео прислали очевидцы еще до прибытия пожарных. Судя по кадрам, последствия возгорания могут быть очень серьезными. Открытое пламя охватило чердачное помещение и частично квартиры верхнего этажа здания.
Наши корреспонденты выехали на место. Все подробности в выпуске "Вестей: Приморье" в 17:00
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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