Горит, как карточный. Во Владивостоке пожар охватил целый этаж жилого дома

Во Владивостоке в жилом доме на улице Крыгина вспыхнул пожар. Видео прислали очевидцы еще до прибытия пожарных. Судя по кадрам, последствия возгорания могут быть очень серьезными. Открытое пламя охватило чердачное помещение и частично квартиры верхнего этажа здания.

Наши корреспонденты выехали на место. Все подробности в выпуске "Вестей: Приморье" в 17:00

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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