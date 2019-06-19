Пожарные не могут найти воду, чтобы потушить многоквартирный дом во Владивостоке

Пожарные приехали тушить возгорание в многоэтажном жилом доме по улице Крыгина, 74 во Владивостоке. Пожар начался в квартире жилого дома на пятом этаже, а затем перекинулся на крышу здания. Огонь быстро распространяется по чердачному помещению. Уже горит почти вся крыша.

"Четыре пожарки уже крутятся минут 10, и еще даже лестницы не подняли, - сообщают очевидцы происшествия. - Пожарные обежали уже пять зданий, но не могут найти воду. Шланги до сих пор пустые".

Во Владивостоке сегодня было объявлено о массовых отключениях воды. Из-за плановых ремонтных работ на сети холодного водоснабжения без воды остались жители 1675 домов Первомайского района. Холодную воду отключили около 03:00. И ремонт закончат к 23:00.

Сейчас холодной воды нет в домах на 67 улицах: 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, Адмирала Макарова пер., Адмирала Макарова, Балтовская, Бархатная, Бежецкая, Березовая, Борисенко, Босфора туп., Босфора, Брянская, Буковая, Бурачка, Вилкова, Воронежская, Вязовая, Гастелло, Героев-Тихоокеанцев, Гульбиновича, Дубовая, Елочная, Запорожская, Зои Космодемьянской, Интернациональная, Калинина, Катерная, Каштановая, Киевская, Кизиловая, Кизлярская, Кипарисовая, Коммунаров, Краева, Липовая, Лиственничная, Матросова, Минеров, Могилевская, Можжевеловая, Надибаидзе, Нежинская, Одесская, Окатовая, Олега Кошевого, Ольховая, Очаковская, Пихтовая, Полтавская, Поселковая 1-я, Поселковая 2-я, Поселковая 3-я, Поселковый пер., Приморская, Промышленная, Ракитная, Слуцкого, Спортивная, Тамбовская, Терешковой, Тополевая, Фастовская, Харьковская, Херсонская, Черемуховая, Чуркинский пер., Ясеневая.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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