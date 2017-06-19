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Анонс на 20 июня

20 июня в 14.00 на центральной площади Владивостока - фестиваль автомотоспорта.

20 июня в 17.00 − Владивосток, «Паллада» (Луговая, 52а) − гала-концерт Фестиваля студенческого творчества. 

20 июня в 19.00 - Владивосток, «Новый Акрополь» (Адмирала Фокина, 10г) − слэм «Книги, которые меняют нас».

20 июня в 19.30 – Владивосток, библиотека «БУК» (Светланская, 55) – лекция «Комикс и литература: трудные отношения». 

20-25 июня - Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - Парусный спорт. Традиционная 50-мильная гонка, крейсерские яхты всех классов.

20 июня – Всемирный день беженцев.

20 июня – Всемирный день защиты слонов в зоопарках.

20 июня – День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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