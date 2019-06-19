Приморские новаторы придумали, как при добыче нефти сэкономить энергию. Видеорепортаж Елены Штылиной
Лучшими в области энергосбережения на Международном инженерном чемпионате стали будущие нефтяники из Владивостока. Грамотное решение сложной экономической задачи предложила команда студентов из Дальневосточного федерального университета. Как при добычи нефти экономить энергию?
По-настоящему рационализаторского предложения в области энергосбережения нефтяники ждали давно, ведь углеводороды в России добывают в сложных условиях, и предприятие это дорогостоящее! Так, в российской нефтедобыче расходы на энергетические ресурсы превышают затраты конкурентов на мировом рынке в несколько раз. Решить вопрос в пользу экономии предложили финалистам Международного чемпионата «Case-in», который проходил в Москве.
Алексей Балабуха, капитан команды ДВФУ «2x2»: «Нефть перекачивается с большой скоростью. Она завихряется и создает потоки, которые препятствуют движению и затрудняют перекачку. Введение специальных веществ позволяет сгладить вибрации. И мы предложили ввести такие вещества в поток нефти с месторождения».
Все гениальное просто как «2x2»! Не случайно именно так они назвали свою команду и нашли самое энергоэффективное решение. Все дело в специальных присадках, которые дальневосточные новаторы решили добавлять в нефть во время ее транспортировки по нефтепроводу. Закачка специальных полимеров обеспечит максимальную проходимость углеводородов, а значит позволит значительно экономить энергию.
Максим Ларченко, участник команды ДВФУ «2x2»: «Энергоэффективность представленного решения была на достаточно высоком уровне. Мы также представили дополнительные материалы в виде приложений, и они были также высоко оценены».
Обеспечить мир энергией, бережно расходуя ресурсы, при этом сохраняя окружающую среду - девиз молодых инженеров-нефтяников из Владивостока, который они смогли научно обосновать.
Виктория Суховилова, участник команды ДВФУ «2x2»: «Когда нас отметили в номинации по энергосбережению - это было очень неожиданно. Было просто море эмоций!»
К презентации ультрасовременной технологии на Международном чемпионате участники команды готовились буквально днем и ночью. Но завоевать награду «За лучшее решение, направленное на энергосбережение, оказалось не просто.
Ведь за победу в финале боролись 540 будущих инженеров и молодых специалистов из 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана. Но именно предложенный дальневосточниками метод может стать ценной находкой для нефтедобывающей отрасли страны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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