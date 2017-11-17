Ярмарка белорусских производителей начала работу в Находке

Ярмарка белорусских производителей начала работу городе Находке. На ней представлена продукция известных сыродельных и кондитерских заводов. В чем секрет их популярности?

На ярмарке - знакомые каждому с детства ароматы. Молочные и мясные деликатесы, приготовленные по традиционным рецептам, отличаются натуральным вкусом и отменным качеством. В эти дни такие популярные продукты доставили в Находку и открыли здесь ярмарку белорусских товаров. На прилавках - вареные колбасы и сервелаты из лучших сортов говядины и свинины. Мяса в них 80 % - никакой сои и красителей. Есть твердые сыры — богатейший источник кальция и разнообразие сливочных сортов. Настоящая тушенка и сгущенка. А шоколадные конфеты известных белорусских фабрик — гарантия отличного настроения! Продукты приготовлены по ГОСТам Советских времён. И их уже оценили покупатели.

- У нас представлены четыре мясокомбината, люди пробуют, и говорят, что как в советское время.

Ознакомиться с гастрономическим ассортиментом и приобрести натуральные продукты в Находке можно с 20 по 30 июня с 10 до 19 часов возле торгового центра «Находка-Мега".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]