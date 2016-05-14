Рыбаки КНДР пытались взять на абордаж российскую яхту в Японском море
Российскую яхту "Андиамо" с тремя членами экипажа на борту в Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи пыталось остановить, предположительно, рыбацкое судно КНДР.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс", 18 июня в 20:30 владивостокского времени (16:30 мск) от капитана теплохода "Селигер" флаг Либерия поступила информация о том, что в Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи в открытом море, предположительно, северокорейские рыбаки пытались остановить российскую яхту "Андиамо" (порт приписки Находка), экипаж три человека. Все граждане России.
Яхта следовала из Южной Кореи в Находку.
18 июня в 22:07 по местному времени (15:07) по информации капитана теплохода "Дима" яхта "Андиамо" самостоятельно последовала в порт назначения. Яхтсмены не пострадали.
В 08:25 в среду (01:25 мск) российский теплоход "Лиза" взял на буксир яхту и завтра утром приведет ее в район морского порта Находки. Погода на перегоне нормальная, проинформировано представительство МИД России во Владивостоке, обстоятельства происшествия выясняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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