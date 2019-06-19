Пожар на Крыгина во Владивостоке ликвидирован, пострадавших нет
Огонь вспыхнул в жилом доме по адресу Крыгина, 74. Открытое пламя полностью охватило чердачное помещение здания и частично задело квартиры на верхнем этаже. Крыша дома выгорела полностью. Очевидцы сообщают, что пожар возник в одной из квартир на пятом этаже двухподъездного дома.
По данным ГКУ МЧС России по Приморскому краю, в 17.11 пожар в многокватртирном доме на улице Крыгина вбыл полностью ликвидирован. Подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации. Общая площадь пожара составила 300 кв. м. Пострадавших нет. Всего при тушении было задействовано 40 человек и 11 единиц техники.
Подробности с места события от корреспондента "Вести: Приморье" Александры Мостовой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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