Накануне в Испании между «Терминалом Астафьева» и компанией Gaptek было подписано соглашение, по которому в Находке будет построен первый на Дальнем Востоке закрытый навес над территорией предприятия. Возведение конструкции фактически завершит первый этап перехода «Терминала Астафьева» на закрытую перевалку угля в соответствии с поручением президента РФ.

Церемония подписания контракта — итог большой работы «Терминала Астафьева» по привлечению лучших специалистов и практик, которые смогут впервые в крае применить технологии по переходу на закрытую перевалку угля. Для строительства конструкции был выбран один из мировых лидеров – компания Gaptek из Испании.

Конструкция будет представлять собой алюминиевые перекрытия общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров, размещенные на высоте 28 метров. Навес будет изготовлен из алюминия, который не только долговечен и пригоден для конструкций такого масштаба, но также выдержит изменчивый и агрессивный климат Приморья.

Томас Фелиу, директор компании Gaptek: «Механическая прочность и устойчивость, безопасность конструкции, ее долговечность являются основными аспектами, которые были учтены при принятии конструктивных решений этого проекта. Учитывалось направление ветра и температурный режим в городе Находке, а также рассчитана максимальная снеговая нагрузка».

К поиску решений для проектирования комплекса по закрытой перевалке сыпучих грузов «Терминал Астафьева» приступил первым в Находке. За два года работы порт привлек ведущих специалистов, результатом чего стало подписание на Петербургском экономическом форуме меморандума о сотрудничестве «Терминала Астафьева» с мировыми лидерами в области строительства подобных сооружений. Так, поставщиком оборудования выступит немецкая компания Schade – крупнейший в мире производитель перегрузочного оборудования для терминалов сыпучих грузов. А инженерные решения для реализации проекта предоставила одна из старейших и крупнейших корпораций Японии – Marubeni.

В настоящее время на «Терминале Астафьева» продолжается монтаж конвейерной линии закрытого типа из Южной Кореи. По периметру работает 19 мобильных и стационарных пылеподавляющих пушек, которые покрывают водной завесой всю территорию предприятия. А экологическую безопасность в круглосуточном режиме контролирует специальный центр управления, который координирует работу всех систем предприятия. Также к завершению подходит возведение самого высокого в Находке пылеветрозащитного экрана. Что касается навесной конструкции, то испанская сторона по плану должна приступить к закладке фундамента уже в ноябре этого года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]