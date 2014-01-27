Новости Происшествия

Сегодня, 09:33
 

Южнокорейского наркобарона задержали во Владивостоке

Южнокорейского наркобарона задержали во Владивостоке

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Во Владивостоке сотрудники МВД России задержали иностранного гражданина, пытавшегося скрыться от компетентных органов своей страны

Во Владивостоке сотрудники отделения Национального бюро Интерпола Управления МВД России по Приморскому краю задержали 53-летнего гражданина Республики Корея. Он обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, связанных с приобретением и сбытом на территории Республики Корея наркотического средства синтетического ряда - метамфетамина. Чтобы избежать наказания за содеянное, ранее судимый за аналогичные преступления гражданин скрылся. Правоохранительные органы Республики Корея объявили его в международный розыск.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, по каналам НЦБ Интерпола было установлено местонахождение разыскиваемого. Сотрудники МВД задержали его на пешеходной улице во Фрунзенском районе Владивостока и доставили в отдел полиции. Паспорта при нем не было, но дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность подозреваемого в незаконном наркообороте.

Корейская сторона проинформирована о задержании разыскиваемого.

Решением Фрунзенского районного суда города Владивостока иностранец подвергнут наказанию в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.

До вступления судебного решения в законную силу задержанный находился в Центре временного содержания иностранных граждан.

Сегодня в сопровождении судебных приставов и сотрудников НЦБ Интерпола Республики Корея гражданин выдворен за пределы страны.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря