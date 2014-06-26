В Приморье водитель сбежал с места ДТП, не оказав помощи пострадавшему

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» поступило сообщение об опрокидывании легкового автомобиля в районе дома №2а на улице Лесная. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, двигаясь со стороны Тухачевского в направлении улицы Каменушка, 26-летний мужчина не справился с управлением автомобиля "Тойота Тойо Айс", допустив его опрокидывание в кювет. В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир. Подросток находился на переднем пассажирском сидении, был пристегнут ремнем безопасности, что позволило избежать тяжелых травм. Водитель, не оказав помощи пострадавшему, покинул место ДТП. Бригаду скорой медицинской помощи несовершеннолетнему вызвали очевидцы. Врачи, прибывшие на место происшествия, диагностировали пострадавшему травму плеча и ушиб грудной клетки. Ему назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции задержали водителя. В отношении него составлены административные материалы по статье 12.24 (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего), 12.6 (Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности), 12.27 (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся) КоАП РФ.

По данным Госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 72 автоаварии: 64 - с материальным ущербом, 8 – с пострадавшими. Погибших нет, однако 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Повреждены 135 транспортных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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