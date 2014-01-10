Во Владивостоке водителя "Тойота Хайлюкс" зажало в автомобиле после столкновения с грузовиком
В ГИБДД Владивостока поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на кольце площади Луговая. На место происшествия направлен наряд автоинспекторов, сотрудники МЧС и скорая медицинская помощь.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Владивостоку, водитель автомашины "Митсубиси Кантер" под управлением местного жителя 1971 года рождения, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и стал поперечно пересекать дорогу.
Водитель автомашины "Тойота Хайлюкс", двигавшийся по главной дороге, не успел затормозить и совершил столкновение с грузовиком. От удара "Тойота" перевернулась. Водителя 1964 года рождения зажало в автомобиле, он получил травмы.
Извлечь пострадавшего из автомобиля удалось только с помощью сотрудников МЧС. Мужчина госпитализирован.
По факту автоаварии Госавтоинспекция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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