Из-за пожара в многоквратирном доме во Владивостоке был объявлен локальный режим ЧС. Видеорепортаж Виктории Сарада и Максима Бордакова
Страшный пожар произошел во Владивостоке сегодня. Открытое пламя полностью охватило чердачное помещение, в итоге крыша дома выгорела полностью. Человеческих жертв избежать удалось чудом. Наши корреспонденты побывали на месте происшествия и узнали, где началось возгорание.
Этот «ужас» загорелся на улице Крыгина. По словам очевидцев, в одной из квартир на пятом этаже произошло короткое замыкание. Пока спасали маломобильных пенсионеров, огонь разбушевался не на шутку.
«Пожарные пока разворачивались до 5-го этажа, квартиру начали тушить изнутри, а в это время огонь вырывался просто наверх», - рассказывает очевидец.
Незастеклённый балкон и порывы ветра сыграли злую шутку. В считанные секунды пламя распространилось по двускатной кровле. Растопкой для пожара стала деревянная обрешетка. Огонь охватил 300 квадратных метров.
Константин Поворов, начальник службы пожаротушения: «На тушение пожара было задействовано 11 единиц пожарной техники и 40 человек личного состава».
Таким составом возгорание локализовать удалось за час. Сейчас пожарные продолжают проливку места горения. В доме отключили электричество и объявили локальный режим ЧС.
Олег Гуменюк, глава Владивостока: «Мы подготовили территорию школы, если людям нужна будет помощь и проживание».
Человеческих жертв удалось избежать. Сейчас жители 74-го дома на несколько дней останутся без электричества. Управляющей компании придется подсчитать ущерб, подготовить крышу к ремонту и проверить всю систему электроснабжения. Однако, сделать это возможно будет после того, как вода уйдет. Только во Владивостоке на ближайшие сутки синоптики передают дождь, поэтому ремонтные работы могут отложиться.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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