Ликвидатор с Чернобыльской АЭС о скандальном сериале "Чернобыль"
"Вести: Приморье. Интервью" с Адамом Скаржинцом, ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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