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В России станет невыгодно жить на низких этажах

В России станет невыгодно жить на низких этажах

Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

Он отметил, что основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этаж. Депутат напомнил, что новый норматив, учитывающий этажность, должны были внедрить с 2016 года.

«Тогда мы подготовили обращение к председателю Правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения», — рассказал он.

По словам Гладких, Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год.

Парламентарий считает, что исправить ситуацию могла бы передача полномочий по вводу нового норматива регионам. Тогда субъекты смогут сами решать, насколько целесообразно в их условиях вводить такой порядок расчёта оплаты отопления.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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