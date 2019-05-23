Штрафы и конфискацию транспорта предусмотрели за перевозку пассажиров без лицензии

Компаниям и предпринимателям, осуществляющим автобусные перевозки, необходимо до 30 июня этого года получить лицензию. Отсутствие документа повлечет наложение административного штрафа.

Как рассказали в пресс-службе администрации Приморского края, с 1 июля 2019 года предприятия обязаны иметь лицензию на осуществление перевозок пассажиров автобусами. Под новое правило попадают индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся как перевозками пассажиров автобусами на основании договора перевозки или договора фрахтования транспортного средства, так и перевозками автобусами иных лиц для собственных нужд.

Юридические лица и ИП, занимающиеся лицензируемой деятельностью, должны в срок до 30 июня этого года получить лицензию в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Ведение предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере 50 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей – 100 тысяч рублей, на юридических лиц – 400 тысяч рублей.

За повторное совершение административного правонарушения для ИП и юридических лиц помимо штрафа предусмотрена конфискация транспортного средства или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По всем вопросам лицензирования пассажирских перевозок необходимо обратиться в территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Приморскому краю по адресу: Владивосток, улица Льва Толстого, 45, телефон: 8 (423) 220-87-36, ugadn25@mail.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]