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Вводятся дополнительные беспосадочные авиарейсы по маршруту Москва – Владивосток – Москва

Вводятся дополнительные беспосадочные авиарейсы по маршруту Москва – Владивосток – Москва

Фото: Пресс-служба АО Авиакомпания «ИрАэро»

Руководство авиакомпании «ИрАэро» приняло решение запустить дополнительные авиарейсы по маршруту Москва (Домодедово) – Владивосток – Москва (Домодедово) в период с 5 июля по 23 сентября 2019 г. Перелёты будут выполняться на комфортабельных авиалайнерах Боинг 777 вместимостью 371 пассажир. Открытие рейсов позволит снять напряжённость, связанную
с дефицитом билетов по данному направлению.

Как сообщает пресс-служба АО Авиакомпания «ИрАэро», рейс IO-460 Москва (Домодедово) – Владивосток будет выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет из столицы в 22:40 (мск), прилёт во Владивосток на следующие сутки в 14:00 местного времени.

Обратный авиарейс IO-459 – по вторникам и субботам. Вылет из Владивостока в 16:20 местного времени, прилёт в Домодедово в 18:00 (мск).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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