Вводятся дополнительные беспосадочные авиарейсы по маршруту Москва – Владивосток – Москва
Руководство авиакомпании «ИрАэро» приняло решение запустить дополнительные авиарейсы по маршруту Москва (Домодедово) – Владивосток – Москва (Домодедово) в период с 5 июля по 23 сентября 2019 г. Перелёты будут выполняться на комфортабельных авиалайнерах Боинг 777 вместимостью 371 пассажир. Открытие рейсов позволит снять напряжённость, связанную
с дефицитом билетов по данному направлению.
Как сообщает пресс-служба АО Авиакомпания «ИрАэро», рейс IO-460 Москва (Домодедово) – Владивосток будет выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет из столицы в 22:40 (мск), прилёт во Владивосток на следующие сутки в 14:00 местного времени.
Обратный авиарейс IO-459 – по вторникам и субботам. Вылет из Владивостока в 16:20 местного времени, прилёт в Домодедово в 18:00 (мск).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
01.08.2018 Авиарейсы "Владивосток-Москва" будут выполнять четыре компании
-
22.10.2018 Перелеты из Владивостока в Москву на рейсах авиакомпании ИрАэро стали доступнее
-
25.11.2015 Компания "ВИМ АВИА" начинает полеты по маршруту Владивосток-Москва со 2 декабря
-
01.11.2018 Еще одна авиакомпания будет выполнять рейсы из Владивостока в Санкт-Петербург
-
21.11.2018 Новый авиарейс из Приморья в Москву стал регулярным
-
10.01.2019 Авиакомпания с самыми дешевыми билетами из Владивостока в Москву приостановила свои полеты
Добавить комментарий