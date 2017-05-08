Пассажир такси погиб в ДТП в Приморье
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 16 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный. На место автоаварии прибыл наряд полиции, бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, 66-летний водитель автомашины "Тойота Пробокс" двигался со стороны города Артема в Находку. Совершая разворот, мужчина не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с автомашиной "Тойота Хайс".
В результате ДТП 39-летний пассажир "Пробокса" от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение.
На момент дорожной аварии стаж вождения водителя автомашины "Тойота Пробокс" составил 19 лет. Ранее мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.
По факту ДТП проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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