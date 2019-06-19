Вандалы, разгромившие кладбище в Спасске-Дальнем, не могут быть привлечены к уголовной ответственности

Установилены злоумышленники, повредившие несколько десятков памятников и оградок на городском кладбище Спасска-Дальнего. (Подробности происшествия в сюжете "Вести: Приморье"). Вандалами оказались трое подростков 2003, 2005 и 2007 годов рождения, один из которых уже состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. В присутствии законных представителей подростки сознались в содеянном, пояснив, что повредили памятники из хулиганских побуждений.

Как отметили в пресс-службе ОМВД России "Спасский", участники инцидента в силу своего возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности. С подростками и их родителями инспекторами ПДН проводится профилактическая работа.

Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Неисполнение родителями и иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В настоящее время рассматривается вопрос о направлении в суд материалов для помещения 15-летнего подростка в спецучилище закрытого типа, а двоих других участников инцидента - в Центр временного содержании несовершеннолетних правонарушителей.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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