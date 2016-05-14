Яхта, которую пытались взять на абордаж северокорейские рыбаки, прибыла в Приморье

Российская яхта "Андиамо", которую накануне в Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи пытались остановить, предположительно, рыбаки из КНДР, в четверг прибыла в приморский порт Находка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс", в 11:30 яхта зашла в бухту Находка, все члены экипажа живы и здоровы.

Напомним, вечером 18 июня от капитана теплохода "Селигер" поступила информация о том, что в Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи в открытом море, предположительно, северокорейские рыбаки пытались остановить российскую яхту "Андиамо" (порт приписки Находка), на борту которой находились трое россиян. Яхтсмены не пострадали. "Андиамо" следовала из Южной Кореи в Находку. Позже поступила информация, что российская яхта последовала в порт назначения.

О случившемся было проинформировано представительство МИД России во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru