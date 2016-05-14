Яхта, которую пытались взять на абордаж северокорейские рыбаки, прибыла в Приморье
Российская яхта "Андиамо", которую накануне в Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи пытались остановить, предположительно, рыбаки из КНДР, в четверг прибыла в приморский порт Находка.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс", в 11:30 яхта зашла в бухту Находка, все члены экипажа живы и здоровы.
Напомним, вечером 18 июня от капитана теплохода "Селигер" поступила информация о том, что в Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи в открытом море, предположительно, северокорейские рыбаки пытались остановить российскую яхту "Андиамо" (порт приписки Находка), на борту которой находились трое россиян. Яхтсмены не пострадали. "Андиамо" следовала из Южной Кореи в Находку. Позже поступила информация, что российская яхта последовала в порт назначения.
О случившемся было проинформировано представительство МИД России во Владивостоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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