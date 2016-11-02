Штормовое предупреждение: ливни и шквалистый ветер обрушатся на Приморье

Сегодня, 20 июня, в течении дня над Приморьем уплотнится облачность, зона осадков распространится на большую часть края, и интенсивность дождей увеличится. В последующие сутки Приморье окажется во власти циклона.

Как сообщает "Весит: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в связи со смещением активного циклонического вихря на территорию Приморского края вечером 20 июня, ночью и днём 21 июня ожидаются дожди, местами сильные с количеством 15–40 мм за 12 часов и менее, локальные очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее), сильный ливень (30 мм и более за 1 час и менее). Ночью 22 июня очень сильный дождь сохранится на побережье Тернейского района. Дожди в отдельных районах будут сопровождаться грозами, градом, шквалистым усилением ветра.

На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъёмом уровня воды на 0,5–1,8 м. На отдельных участках рек центральных и восточных районов возможны подтопления пониженных участков местности ливневым и речным стоком. Наиболее паводкоопасные районы: Чугуевский, Дальнегорский, Кавалеровский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Анучинский, Красноармейский.

В субботу, 22 июня, под влиянием высотного вихря будет преобладать неустойчивая погода, местами пройдут дожди различной интенсивности. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные часы температур воздуха +8…+13 °С, на северо-востоке прохладней, +2…+7 °С. Днём воздух прогреется до +18…+25 °С, на восточном побережье на 2–3 градуса прохладнее.

В воскресенье, 23 июня, высотный вихрь сместится на акваторию Японского моря. Погода в Приморье наладится, дожди пойдут на убыль. Фон максимальных температур повысится на 2–5 градусов.

Во Владивостоке в первый выходной день возможен кратковременный дождь. В воскресенье погода с переменной облачностью, без осадков. Температурный фон существенно отличаться не будет: минимальная температура +12…+15 °С, максимальная +17…+21 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]