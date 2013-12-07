Бухгалтерию сети кинотеатров обокрали в торговом центре Владивостока

Сотрудники полиции ведут поиски преступника, совершившего кражу крупной суммы из бухгалтерии кинотеатров в одном из торговых центров. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, преступление произошло вечером в помещении бухгалтерии кинозалов, расположенных в торговом центре в Первомайском районе. Неизвестный злоумышленник открыл дверь в помещение, проник внутрь, а затем похитил почти 200 тысяч рублей и спокойно покинул место происшествия.

Когда работница бухгалтерии вернулась и обнаружила пропажу наличных, она вызвала полицию. Стражи порядка просмотрели камеры наблюдения, которые зафиксировали действия подозреваемого, и приступили к его поискам. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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