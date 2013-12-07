Новости Происшествия

Сегодня, 13:48
 

Бухгалтерию сети кинотеатров обокрали в торговом центре Владивостока

Бухгалтерию сети кинотеатров обокрали в торговом центре Владивостока

Сотрудники полиции ведут поиски преступника, совершившего кражу крупной суммы из бухгалтерии кинотеатров в одном из торговых центров. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, преступление произошло вечером в помещении бухгалтерии кинозалов, расположенных в торговом центре в Первомайском районе. Неизвестный злоумышленник открыл дверь в помещение, проник внутрь, а затем похитил почти 200 тысяч рублей и спокойно покинул место происшествия.

Когда работница бухгалтерии вернулась и обнаружила пропажу наличных, она вызвала полицию. Стражи порядка просмотрели камеры наблюдения, которые зафиксировали действия подозреваемого, и приступили к его поискам. По факту кражи возбуждено уголовное дело.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря