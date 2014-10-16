21 тонну гильз пытались вывезти из Приморья в Китай

Незаконный вывоз 21 тонны пластмассовых гильз для сборки патронов к гражданскому оружию стоимостью 8 млн. рублей пресекли уссурийские таможенники. Экспортер представил недействительные разрешительные документы. Правонарушение было выявлено в пункте пропуска ЖДПП Махалино (Приморский край), на границе с Китаем.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни, российская компания подала данные на вывоз в Китай пустых гильз для сборки патронов к гражданскому оружию, общим весом 21 тонна. Во время проведения таможенного контроля выяснилось, что экспортер подал заключение Росгвардии, срок которого истек. Представить документы, подтверждающие законность вывоза гильз, компания не смогла.

В отношении экспортера Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров, путем предоставления недействительных документов). Правонарушителю грозит штрафдо трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров. Товар задержан, проводится расследование.

Справка:

В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 для вывоза служебного, гражданского оружия, его составных частей и патронов, необходим разрешительный документ. В Российской Федерации функции контроля в сфере оборота оружия возложены на Росгвардию.









С уважением, пресс-секретарь Уссурийской таможни

Ирина Кульчицкая

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru