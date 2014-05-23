Жительница Приморья осуждена за неуплату алиментов двум детям

Кавалеровским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Как установлено в судебном заседании, в 2005 году суд лишил фигурантку родительских прав в отношении двух детей. Несовершеннолетние направлены для проживания в интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а на женщину возложена обязанность по уплате алиментов на их содержание в размере 1/3 заработка (ежемесячно).

Зная о решении суда, вступившем в законную силу, женщина умышленно уклонялась от уплаты алиментов, за что была осуждена по ст. 157 УК РФ.

Несмотря на данные обстоятельства, после предупреждений уполномоченных лиц об ответственности за неуплату средств на содержание детей, фигурантка без уважительных причин продолжила уклоняться от своих обязательств.

Так, с сентября 2018г. по апрель 2019 г. в ущерб правам детей на получение средств от своих родителей, действуя умышленно, она вновь уклонилась от исполнения решения суда, в связи с чем за этот период у нее образовалась задолженность по уплате алиментов в размере 48 тыс. рублей. Общий ущерб задолженности за весь период неисполнения фигуранткой своих обязательств составил 887 тыс. рублей.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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