Анонс на 21 июня

21 июня с 08.00 до 18.00 на центральной площади Владивостока развернётся общегородская продовольственная ярмарка.

21 июня с 11.00 до 12.30 в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13 - открытый семинар «Работа на Дальнем Востоке: мегахолдинги и собственный бизнес». Вход свободный.

21 июня с 11.00 до 15.00 в отеле «Экватор» (Владивосток, улица Набережная, 20) - форум социально ответственного бизнеса.

21 июня с 9.00 до 13.00 во Владивостоке на Корабельной набережной - второй выпуск курсантов Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Будет ограничено движение и парковка транспортных средств по ул. Корабельной Набережной от пересечения с ул. Нижнепортовой до пересечения со Светланским переулком.

21 июня во Владивостоке в Мумий Тролль Music Bar на Пограничной, 6 — концерт в рамках V-ROX EXPO 2019.

21 июня в 08.30 – ДВФУ (Аякс, 10, корп. A) – конференция по декоративно-прикладному искусству.

21 июня в 12.00 – набережная Цесаревича – Go Skateboarding Day 2019.

21 июня в 14.00 – Дальневосточный государственный институт искусств (Петра Великого, 3а) – концерт вокальной музыки.

21 июня в 18.00 – Библиотека им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) − вечер «Помним. Ценим. Скорбим», посвященный презентации «Книги памяти» Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. О. Макарова.

21 июня в 19.00 − Старый дворик ГУМа (Светланская, 33) − мастер-классы по историческим танцам XIX века.

21-23 июня во Владивостоке - Чемпионат Приморского края по жиму штанги лежа.

21 июня – Международный день йоги.

21 июня – Всемирный день гидрографии.

21 июня – Всемирный день гуманизма.

21 июня – Международный день скейтбординга.

21 июня – День кинологических подразделений МВД России (День кинолога).

21 июня – День селфи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]