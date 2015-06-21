Анонс на 21 июня
21 июня с 08.00 до 18.00 на центральной площади Владивостока развернётся общегородская продовольственная ярмарка.
21 июня с 11.00 до 12.30 в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13 - открытый семинар «Работа на Дальнем Востоке: мегахолдинги и собственный бизнес». Вход свободный.
21 июня с 11.00 до 15.00 в отеле «Экватор» (Владивосток, улица Набережная, 20) - форум социально ответственного бизнеса.
21 июня с 9.00 до 13.00 во Владивостоке на Корабельной набережной - второй выпуск курсантов Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Будет ограничено движение и парковка транспортных средств по ул. Корабельной Набережной от пересечения с ул. Нижнепортовой до пересечения со Светланским переулком.
21 июня во Владивостоке в Мумий Тролль Music Bar на Пограничной, 6 — концерт в рамках V-ROX EXPO 2019.
21 июня в 08.30 – ДВФУ (Аякс, 10, корп. A) – конференция по декоративно-прикладному искусству.
21 июня в 12.00 – набережная Цесаревича – Go Skateboarding Day 2019.
21 июня в 14.00 – Дальневосточный государственный институт искусств (Петра Великого, 3а) – концерт вокальной музыки.
21 июня в 18.00 – Библиотека им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) − вечер «Помним. Ценим. Скорбим», посвященный презентации «Книги памяти» Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. О. Макарова.
21 июня в 19.00 − Старый дворик ГУМа (Светланская, 33) − мастер-классы по историческим танцам XIX века.
21-23 июня во Владивостоке - Чемпионат Приморского края по жиму штанги лежа.
21 июня – Международный день йоги.
21 июня – Всемирный день гидрографии.
21 июня – Всемирный день гуманизма.
21 июня – Международный день скейтбординга.
21 июня – День кинологических подразделений МВД России (День кинолога).
21 июня – День селфи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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