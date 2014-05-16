13 учителей Приморья получат федеральную премию

Завершен конкурсный отбор на присуждение лучшим учителям Приморского края премии, инициированной Указом Президента России Владимира Путина. 13 лучших в этой профессии получат по 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе администраци края, в Приморье особое внимание уделяется созданию условий для реализации творческих возможностей педагогов.

«Участие в конкурсе приняли 22 педагога из различных учреждений начального, основного и среднего общего образования Приморья. Среди претендентов больше всего было учителей начальных классов, русского языка и литературы, истории и обществознания, географии», – отметили в ведомстве.

По итогам отборов в число лучших учителей России вошли 13 педагогов Приморья из девяти муниципалитетов края – Арсеньева, Артема, Владивостока, Лесозаводска, Находки, Уссурийска, Октябрьского, Спасского и Чугуевского районов.

«В списке победителей конкурса – учителя, хорошо известные педагогической общественности Приморского края. Это участники, лауреаты и победители разных конкурсов профессионального мастерства, активные участники различных общественно значимых событий в сфере образования и науки, ежегодно проводимых в крае. Средний возраст победителей – около 45 лет, а средний педагогический стаж – 22,2 года», – добавила начальник отдела краевого департамента образования и науки Ольга Лейбольт, отметив, что в отборе принимали участие семь учителей – победителей конкурса прошлых лет.

Торжественное чествование победителей традиционно состоится в канун празднования Дня учителя в октябре.

Отметим, развитие сферы образования в регионе – одно из приоритетных направлений политики Администрации Приморского края. Одной из мер поддержки стал закон о поддержке учителей, инициированный Губернатором Олегом Кожемяко. Документ предусматривает единовременную «подъемную» выплату молодым специалистам, ежемесячную доплату, а также частичную компенсацию расходов за съемное жилье. Предусмотрена ежемесячная денежная выплата для наставников. Педагогическим работникам также компенсируют часть стоимости путевки на санаторно-курортное лечение.

Всего в 2019 году на эти цели в бюджете Приморья заложено 254 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]