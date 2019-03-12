Ученые планируют выпустить косаток из "китовой тюрьмы" в период с июня по октябрь
Косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, выпустят на волю в период с июня по октябрь в местах их отлова, операция по выпуску начнётся в ближайшее время, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
"Транспортировка до места выпуска животных будет производиться автомобильным и речным транспортом и займет около шести дней. В целом морским млекопитающим предстоит преодолеть путь в 1 800 км. При разработке маршрута и условий транспортировки были учтены предложения Рабочей группы консилиума по реадаптации и команды международных экспертов Жана-Мишеля Кусто", - сообщил пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Он уточнил, что ученые проанализировали оптимальное время и районы выпуска морских млекопитающих, а также возможные варианты транспортировки.
Ответственный секретарь консилиума Вячеслав Бизиков, слова которого приводит пресс-секретарь ВНИРО, сообщил, что согласно программе, животные будут выпускаться группами с учетом сложившихся между ними социальных связей в период с июня по октябрь 2019 года. Все животные до выпуска пройдут дополнительное ветеринарное обследование.
Во время транспортировки животных будет сопровождать команда из 70 человек, в которую войдут тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние.
Отмечается, что ученые будут наблюдать за млекопитающими и после выпуска. Косаткам и белухам будут установлены спутниковые метки, чтобы можно было наблюдать за их поведением в естественной среде обитания.
"В настоящее время идёт подготовка к выпуску, доставлены и выгружаются специальные ванны для транспортировки животных автомобильным транспортом. В ближайшее время будет объявлено о начале операции по транспортировке первой партии морских млекопитающих из бухты Средней", - сообщили в пресс-службе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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