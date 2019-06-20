Асфальт, бордюр, парковки: во Владивостоке продолжается ремонт «1000 дворов». Видеорепортаж Евгения Талова
Во Владивостоке продолжается ремонт «Тысячи дворов». Работы по губернаторской программе уже завершили на 35 объектах. Еще 11 адресов находятся на финальном этапе – подрядчики готовят документы для сдачи выполненного благоустройства.
Переодев рабочую «рукавицу» и «засучив рукава», строительная техника взялась за новый этап работ во дворе по улице Котельникова. По просьбе жильцов, здесь обустраивают автомобильную парковку. Эта придомовая территория вошла в губернаторскую программу «1000 дворов»: местные жители могли выбрать детскую или спортивную площадку, но вместо этого решили, что однозначно пора менять асфальт.
Евгений Мошко, старший по дому, ул. Котельникова, 12: «Нам администрация города помогла, чтобы увеличить до требуемой сметы размер финансирования. И в результате мы смогли учесть много таких нюансов, которые здесь необходимы — именно для нашего двора. Это, например, вот расширение парковочной зоны».
В администрации города поясняют: каждому дому, где по программе «1000 дворов» выбрано асфальтирование территории, выделили субсидии — свыше одного миллиона рублей. Однако не всегда смету работ удавалось уложить в эту сумму. Поэтому, по решению главы Владивостока, из бюджета на городские дворы направили еще 20 миллионов. Так работы по благоустройству сегодня идут и на Жигура, 42.
Дмитрий Шульженко, представитель компании-подрядчика: «По программе «1000 дворов» производим благоустройство территории. Сняли старое асфальтобетонное покрытие, бордюры — выставили новую линеечку с двух сторон. Расширили парковочные места для автомобилистов. И при наступлении благоприятных погодных условий будем производить асфальтирование придомовой территории».
Местные жители сами следят за ходом работ. И пока довольны. Люди говорят: «Делают именно так, как мы просили». Окончательный результат в виде ровной придомовой дороги и тротуара жильцы рассчитывают увидеть в ближайшие недели.
Валентина Синчук, старшая по дому, ул. Жигура, 42: «Молодцы - ребята. Прям радостно за людей — люди идут и говорят, вот у вас двор такой хороший будет».
Напомню, что программа «1000 дворов» в крае начала работать по инициативе губернатора Олега Кожемяко. Ее участники могут выбрать один из трех видов благоустройства рядом со своим домом и получить поддержку администрации при воплощении этого проекта в жизнь. На сегодня, по итогам приема заявок, участниками проекта стали 317 адресов в дальневосточной столице.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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