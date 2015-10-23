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ДВФУ готов стать одним из центров научного и образовательного сотрудничества России и Индии

ДВФУ готов стать одним из центров научного и образовательного сотрудничества России и Индии

Фото: Пресс-служба ДВФУ

С предложениями по интенсификации сотрудничества России и Республики Индия в сфере образования, науки и высоких технологий выступил ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов на заседании «круглого стола» в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели 19 июня. Как сообщает пресс-служба ДВФУ, вопросы развития двусторонних отношений обсуждались с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, находящегося в рабочей поездке в Индии.

По словам Никиты Анисимова, Дальневосточный федеральный университет готов стать одним из центров научно-образовательного и технологического сотрудничества России и Индии. Сегодня для этого есть все предпосылки, в том числе многолетний опыт взаимодействия, интерес студентов и ученых Индии к обучению и реализации совместных проектов в ДВФУ. Наряду с медициной, вызывающей у индийской стороны повышенный научный интерес, ректор ДВФУ считает перспективными для сотрудничества сферы высоких технологий, цифровой экономики, инженерного дела, международных отношений.

Никита Анисимов также сообщил о заинтересованности в расширении обменных программ для индийских студентов, которых ДВФУ может принимать как краткосрочно в рамках летних школ, так и на более длительный период. Одновременно с этим в Дальневосточном федеральном университете прорабатывается вопрос о возрождении кафедры индологии, что существенно повысит уровень подготовки специалистов по Индии и привлечет большее число российских абитуриентов к этому направлению. Ректор не исключает возможность открытия представительства ДВФУ в одном из индийских вузов по примеру тех, что за последние несколько лет появились у Дальневосточного федерального университета в Японии, Китае и Вьетнаме.

Добавим, что ректор ДВФУ Никита Анисимов находится в Индии в составе делегации заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Основными целями рабочей поездки являются презентация инвестиционных возможностей Дальнего Востока и проработка возможных двусторонних инициатив в рамках подготовки визита премьер-министра Индии Нарендру Моди во Владивосток в сентябре 2019 года.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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