Дети с врожденным пороком сердца - сейчас главная забота кардиологов и педиатров приморского Центра специализированных видов медицинской помощи. Врачи, способные решить серьезнейшую проблему — на вес золота. Их явно не хватает в крае, и проблемы детской кардиологии, зачастую, решают непрофильные доктора. Как при кадровом дефиците можно исправить ситуацию?

Почти 40 лет педиатр-ревматолог Людмила Кучекеева, спасает таких, как Руслан, мальчишек и девчонок с проблемами сердечно-сосудистой системы. Изменения, даже в самом маленьком организме, встречаются всё чаще. Людмила Кучекеева, педиатр-ревматолог высшей категории Центра специализированных видов медицинской помощи: «Да. просматривается тенденция к увеличению детей с врожденными пороками сердца. Это однозначно. Причем, эти пороки диагностируются в период новорождённости. И слава Богу, что они сейчас оперируются уже в период новорождённости».

Остро переживает Россия и другую напасть: то и дело гибнут на уроках физкультуры подростки. И каждый раз для родителей это трагедия: не знали, не ведали, вдруг - беда.

Татьяна Васильева, заведующая краевой консультативной детской поликлиникой, д.м.н.: «Например, подросток занимается спортом, теряет сознание. Привозят в стационар. Вдруг выявляется, что у ребёнка уже давно серьёзные изменения со стороны сердечного ритма и, соответственно, выявляется патология, которая запрещает, например,определённые объёмы физической нагрузки».

Для Кирилла ультразвуковая диагностика - дополнительный метод обследования. Электрокардиограмма, которую делают ему круглые сутки, точнее расскажет доктору о работе маленького сердца: есть ли там нарушения ритма?

Екатерина Гривкова, кардиолог отделения детской кардиологии: «У него заболевание возможно с раннего детства, но проявилось оно два года назад. Может проявиться и в 40 лет».

Александр Ляхов, врач ультразвуковой диагностики Центра специализированных видов медицинской помощи: «А вопрос дальнейшего лечения тех нарушений возможно в каких-то центрах федерального значения, а здесь мы уточняем состояние сердца, с точки зрения морфологии, размеров и функций».

Часто критичную ситуацию создают сами матери, когда перестают планировать беременность. Или позволяют себе вступать в предродовой период с недолеченной патологией. Врачи говорят и еще об одной составляющей роста заболеваемости — это дети, зачатые в праздничные дни. Или - слишком рано.

Анна Тупикина, зав. отделением детской кардиологии сердечно-сосудистой хирурги: «К сожалению, в современном обществе тенденция такова, что мамами и папами становятся в достаточно молодом возрасте. Когда молодые мамы в 15-13 лет, это страшно».

Доказано, что у большей части малышей маловесных, недоношенных - проблемы сердечно-сосудистой системы. И, напротив, долгожданный ребенок подготовленной мамы, как правило, здоров. Знать и не допустить — это намного лучше, чем потом, сломя голову, искать проверенного специалиста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]