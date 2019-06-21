Шоколадные скульптуры, конфеты и пирожные. В этом году студенты-кондитеры Владивостока впервые сдают государственные экзамены по требованиям WorldSkills. Наши корреспонденты продегустировали дипломные работы участников. Обманчив ли внешний вид?

Софья Хальченко, как и многие, с детства хотела стать кондитером. Быть в окружении ароматной выпечки, нежных пирожных и прочих сладостях.

Софья Хальченко, выпускник колледжа технологии и сервиса Владивостока: «Снежинки собле — это особый вид бисквитного теста, покрытое молочным шоколадом и велюром».

Тогда в мечтах девушки эта профессия, скорее всего, представлялась работой мечты. Однако в реальной жизни все оказалось не так просто. Софья выпускница направления «кондитерской дело». В этом году студенты колледжа технологии и сервиса Владивостока впервые сдают госы в формате демонстрационного экзамена.

Софья Хальченко, выпускник колледжа технологии и сервиса Владивостока: «Это действительно тяжело, но мы тренировались, старались ответственно к этому подойти. Такое все-таки не каждый день».

Экзамен усложняется и тем, что проходит он по стандартам чемпионата WorldSkills – его требования гораздо выше, чем обычная защита диплома. Строго регламентированные задания, ограничение по времени и балльная система оценки. Любое неверное движение тут же фиксирует команда экспертов.

Людмила Головко, преподаватель колледжа технологии и сервиса Владивостока, главный эксперт по кондитерскому производству: «Места оборудованы очень строго, по европейским требованиям, международным. Они приходят к нам из Москвы, из центра WorldSkills. Все должны быть в одинаковых условиях».

За восемь часов студенты должны приготовить птифуры — пирожные «на один укус», слепить две симметричные фигуры из мастики и создать скульптуру из шоколада, украсив ее конфетами.

Людмила Головко, преподаватель колледжа технологии и сервиса Владивостока, главный эксперт по кондитерскому производству: «В качестве шоколадных конфет, так как они бывают корпусные, нарезные, трюфеля. Сегодня у нас корпусные конфеты с двумя начинками».

Работы должны соответствовать тематике — русские народные сказки. Перед экзаменом организаторы получают фото, по которым студенты и создают внешний вид своих сладостей.

Александр Закора, шеф-кондитер, эксперт: «Очень приятно видеть, что регион развивается. Когда учился я, был совсем другой уровень».

В этом году в крае сразу несколько колледжей проводят аттестацию в формате демонстрационного экзамена. Студенты покажут свои навыки по «ремонту и обслуживаю легковых авто», «электромонтажу», «сварочным работам» - также по стандартам WorldSkills. Все эти профессии входят в ТОП-50 востребованных и перспективных специальностей России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]