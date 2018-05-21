Три случая заражения клещевым энцефалитом зарегистрировано в Приморье

По данным оперативного мониторинга (по состоянию на 19.06.2019 г.) в медицинские организации края обратилось 4018 пострадавших от укусов клещей (показатель обращаемости - 218,1 на 100 тыс. населения) на 30 административных территориях края, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2018г. (4594 обращений - показатель обращаемости 248,1 на 100 тыс.), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Сдано на экспресс-исследование 2729 клещей, снятых с жителей края.

В 583 клещах, снятых с жителей края, обнаружены возбудители инфекций, передающихся клещами (21,4% от исследованных клещей), в том числе: антиген вируса КВЭ обнаружен в 17 клещах (0,6 %), снятых с жителей: г. Владивостока (присасывание клещей: лесной район о. Русский, Надеждинский район), Артёмовского ГО, Находкинского ГО, Спасского ГО, Октябрьского, Кировского, Чугуевского, Ханкайского районов); боррелии обнаружены в 360 клещах (13,2%), эрлихии - в 19 клещах (0,7%); анаплазмы - в 18 клещах (0,7%), риккетсии в 169 клещах (6,2%).

Среди жителей края за текущий период 2019 г. зарегистрировано:

- 3 случая заболевания клещевым энцефалитом – у жителей г. Артёма, г. Владивостока (присасывание клещей в Ольгинском, Надеждинском районах при сборе дикоросов и работе на дачном участке),

- 28 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в т.ч. у 6 детей до 17 лет (г. г. Владивосток, Уссурийск, Артём, Спасск-Дальний, Находка, Дальнегорск, Черниговский, Лазовский, Кавалеровский, Надеждинский районы),

- 1 случай клещевого риккетсиоза у жителя г. Владивостока.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю напоминает жителям края, что все административные территории Приморского края являются опасными в отношении клещевого вирусного энцефалита.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

К заражению клещевым вирусным энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Заболевание развивается в среднем через 10-14 дней после заражения.

Заражение клещевым энцефалитом происходит при укусе или при раздавливании присосавшегося клеща. Укус клеща безболезнен, обнаружить его можно только после тщательного осмотра.

Заражение клещевым вирусным энцефалитом также возможно при употреблении сырого козьего молока. На эндемичных территориях по клещевому энцефалиту, у коз в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому употреблять молоко необходимо только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое козье молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана.

В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить, обратившись в медицинские организации.

Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводят экспресс-исследования для определения их зараженности.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в лаборатории вирусных и особо опасных бактериальных инфекций, по адресу: г. Владивосток, ул. Сельская, 3 «Б» экспресс-исследования клещей проводятся в рабочие, тел. (423)2 44-12-78, ул. Стрельникова, д. 3 (выходные дни в июне 2019 г.), тел. (423)249-67-06. (Филиалы)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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