"Вести: Приморье. Интервью": Ответственность за незаконный оборот оружия и боеприпасов
"Вести: Приморье. Интервью" с прокурором управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Приморского края Сергеем Орловым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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