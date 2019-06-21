Из краевой психиатрической больницы Владивостока эвакуировали пациентов. Пожарная тревога зазвучала во втором женском отделении. Учебной ли была эта эвакуация?

Пожарная тревога в краевой психиатрической больнице. Правда звучит сирена в учебных целях. Раз в полгода в этих стенах проводят учения, чтобы в случае реальной ЧС не было паники и каждый знал ход своих действий.

Виктория Сарада, корреспондент: «По легенде, возгорание началось во втором отделении психиатрической больницы. Можно сказать, этот этаж самый сложный, поскольку здесь есть маломобильные пациенты».

Под рукой у медицинского персонала защитные маски, противогазы и фонари. По одному на каждого сотрудника. В запасе есть и специальные противопожарные плащи. Огнестойкому покрывалу не страшны ни тепловые потоки, ни нагретые поверхности, ни даже открытое пламя.

Евгения Федотова, сестра-хозяйка 2-го женского отделения Краевой клинической психиатрической больницы: «Он получается, как летний, так и зимний. Т.е. зимой можно укутать желтой стороной и будет человек греться. А летом наоборот, чтобы защищал от жары».

В стенах краевой лечебницы одновременно находиться могут 500 человек. В случае пожара, борьба за их выживание ляжет на плечи персонала. Ведь, главная задача — спасти пациентов.

Максим Артамонов, главный врач Краевой клинической психиатрической больницы: «У нас есть носилки специальные мягкие для тяжелых больных, чтобы вынести их на улицу. Это больше тренировка для персонала, чтобы они знали, как себя вести».

Особое внимание учениям уделяют еще и потому, что больница на половину деревянная. Наряду с эвакуацией персонал оттачивает и навыки обращения с огнетушителями. Теория подкрепляется практикой, когда в отделении реальной водой тушат воображаемый огонь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]