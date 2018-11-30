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В Приморье у производителям молочки в продукции выявлена кишечная палочка

В Приморье у производителям молочки в продукции выявлена кишечная палочка

Фото: Лавка Григорьевых

«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора при проведении исследований проб от партии сметаны и от партии творога производителя из Партизанского района выявила бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, исследование проводилось по обращению владельца продукции.

В результате лабораторных испытаний в двух пробах, отобранных от партии сметаны и от партии творога, обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Это является нарушением технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

Превышение нормативного показателя чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения продукции.

Употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления, поскольку она не подвергается дополнительной термической обработке.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Информация будет доведена до производителя для принятия мер по предотвращению реализации небезопасной продукции, а также повышению уровня производственного контроля при выпуске продукции.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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