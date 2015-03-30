Дальневосточники могут сдать биометрию в 234 отделениях банков

Жители Дальнего Востока могут сдать биометрические данные в 234 отделениях 33 банков. Большая их часть сосредоточена в Приморье, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). В целом по стране регистрацию биометрических данных клиентов для последующей удалённой идентификации осуществляют более 5,2 тыс. отделений 151 банков. Кроме того, во всех регионах проводится выездная регистрация, - сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Такие данные озвучили на брифинге для журналистов, который прошёл в Дальневосточном ГУ Банка России. Представители мегарегулятора и ПАО «Ростелеком» во Владивостоке рассказали о принципах работы механизма удалённой идентификации и Единой биометрической системы (ЕБС), а также продемонстрировали процедуру сбора биометрии и удалённой идентификации гражданина для дистанционного получения банковской услуги.

«Возможность подтвердить свою личность удалённо — это, в первую очередь, повышение доступности финансовых услуг. Особенно актуальна удалённая идентификация для пожилых людей и маломобильных групп граждан, а также для жителей отдалённых населённых пунктов, где доступ к банковским услугам затруднён. Таких населённых пунктов, как мы знаем, на Дальнем Востоке пока довольно много», — отметил и.о. директора Департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Удаленная идентификация — это механизм, позволяющий физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке, подтвердив свою личность с помощью биометрии. Чтобы пользоваться этим инструментом, нужно пройти первичную идентификацию в одном из уполномоченных банков. Такой банк в присутствии клиента зарегистрирует его в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также снимет необходимые биометрические данные: образец голоса и изображение лица. Процедура прохождения первичной идентификации для гражданина бесплатна и может быть проведена только с его согласия.

После этого для дистанционного открытия счёта (вклада), получения кредита или осуществления перевода в другом банке клиенту нужно будет ввести логин и пароль от портала Госуслуг и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или стационарного компьютера с камерой и микрофоном.

«Биометрические алгоритмы обмануть намного сложнее, чем человека — система распознаёт личность с вероятностью выше 99.99%. Биометрические и персональные данные находятся в зашифрованном виде в обезличенной форме в разных системах. Это обеспечивает максимальную безопасность хранения и передачи данных», — рассказал директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров.

Развитие Единой биометрической системы предполагает возможность её использования для операций других субъектов финансового рынка, в том числе страховых компаний. Также с помощью Единой биометрической системы в дальнейшем можно будет пользоваться госуслугами, образовательными и другими коммерческими и государственными сервисами, которые могут работать удалённо.

Сегодня данные граждан для первичной идентификации собирают в регионах Дальнего Востока:

Приморский край — 58 банковских офисов;

Хабаровский край — 49;

Амурская область — 26;

Еврейская автономная область — 12;

Камчатский край — 14;

Магаданская область — 13;

Сахалинская область — 20;

Чукотский автономный округ — 2;

Республика Саха (Якутия) — 40.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]