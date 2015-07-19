Во Владивостоке осуждена группа поджигателей дорогостоящих авто

Фрунзенский районный суд города Владивостока вынес приговор трёх местным жителям, которые признаны виновными в соучастии в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. В зависимости от роли каждого в содеянном их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ и по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, в 2017 г. у одного из фигурантов возникла личная заинтересованность в повреждении путем поджогов автомашин нескольких граждан. Для реализации задуманного он вовлек в преступную деятельность двух своих знакомых. Используя воспламеняющуюся жидкость, летом 2017 г. злоумышленники подожгли автомобиль «Mazda СХ-5», стоявшую на территории Фрунзенского района г. Владивостока. В результате возгорания указанного транспортного средства были также повреждены находившиеся рядом автомашины «Toyota Celica» и «Mitsubishi Outlander».

Продолжая реализацию своих преступных намерений, участники группы аналогичным образом, путем поджога в декабре 2017 г. повредили автомашину марки «Land Rover Range Rover Sport», в январе 2018 года – автомашину марки «Toyota RAV 4».

В результате поджогов причиненный потерпевшим ущерб составил порядка 4 млн. рублей.

Преступные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УМВД России по Приморскому краю.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, в зависимости от роли каждого в содеянном, суд назначил организатору 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, двум другим фигурантам – 2 года 6 месяцев и 3 года лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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