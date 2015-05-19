Противопожарные и санитарные меры усилят в летних лагерях Приморья

Усилить противопожарную безопасность, противоклещевую обработку на территориях детских оздоровительных лагерей поручил губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в четверг, 20 июня.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, сотрудники регионального МЧС взяли на учет 605 объектов летнего отдыха и оздоровления детей, включая все лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием.

«В 2019 году проведено 2 296 профилактических мероприятий, включая тренировки, противопожарные инструктажи. Особое внимание уделяется местам отдыха у воды. В этом году всего планируется к открытию 81 такое место, из них 19 – в детских оздоровительных лагерях», – доложил врио заместителя начальника Главного Управления МЧС России по Приморскому краю Алексей Костенко, добавив, что подразделениями ГИМС запланирована разъяснительная работа в детских оздоровительных учреждениях и лагерях не менее двух раз в каждой смене.

Заслушав доклады профильных ведомств, губернатор поручил обратить особое внимание на противопожарную безопасность и санитарную обработку мест отдыха.

«В летних лагерях, которые отдалены от пожарных частей, нужно предусмотреть средства пожаротушения в каждом помещении, локальные средства пожарной сигнализации – звуковые, световые, проводить тренировки, причем делать это не формально. Нужно усилить обработку от клещей территорий, Роспотребнадзору усилить контроль за этим», – заявил Олег Кожемяко.

Глава региона акцентировал внимание глав муниципалитетов на обеспечении качественным питанием детей.

«У детей должен быть выбор блюд, чтобы еда им нравилась. Мы увеличили финансирование из краевого бюджета на летний отдых не для того, чтобы еда выбрасывалась в ведро», – подчеркнул губернатор.

Отметим, сезон летнего детского отдыха начался в Приморье 1 июня. Более 35 тысяч ребят участвуют в программах первой лагерной смены на территории края. Только за каникулы оздоровительная кампания охватит почти 183 тысячи приморских детей. Для обеспечения отдыха задействованы более 3,5 тысяч человек – педагогов, медработников, вожатых и других сотрудников смен.

Выбрать лагерь для детей можно на информационном портале prim.camp. Работает «горячая линия» по вопросам, касающимся оздоровительной кампании, по телефонам: 8 (423) 254-63-43 или 8 (423) 254-63-53, также можно написать на shtableto2017@mail.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]