Жителю Приморья вынесен приговор за убийство трех изюбров

В Дальнегорске вынесен приговор обвиняемому в незаконной охоте.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прсс-службу МОМВД России "Дальнегорский", в ноябре прошлого года в ходе антибраконьерского рейда на территории охотничьего угодья остановлен автомобиль "Мазда Бонго", в кузове которого обнаружены рюкзаки с частями туши дикого животного.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейскими были изъяты фрагменты незаконно добытых животных и огнестрельное оружие марки «Тигр».

В следственном подразделении отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота, совершённая с причинением особо крупного ущерба), В ходе следствия установлено, что 56-летний местный житель, находясь в лесном массиве в урочище ключа Каменный, увидел трех особей изюбря, которых выгнали на него его собаки. Являясь владельцем огнестрельного оружия и не имея охотничьего билета на добычу дикого копытного животного, мужчина застрелил животных.

В следственном подразделении отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота, совершённая с причинением особо крупного ущерба). По заключению эксперта, туши принадлежат двум самцам и одной самке изюбра.

В ходе следствия доказана причастность фигуранта к совершению экологического преступления. Российской Федерации причинён особо крупный ущерб в размере 770 тысяч рублей.

Признав подсудимого виновным, Дальнегорский районный суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок 2 года. Причинённый ущерб фигурант добровольно возместил в полном объёме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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