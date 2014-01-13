Бикинец украл леера со станции в Приморье, чтобы выстроить забор на своем участке
В дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району поступило сообщение о краже оградительных лееров в районе станции Алчан. Сумма причиненного ущерба составила 55 тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, в районе станции Алчан Пожарского района злоумышленник похитил 11 оградительных лееров.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Пожарскому району, сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего жителя города Бикин Хабаровского края. В отделе полиции он дал признательные показания. Задержанный пояснил, что решил снять металлические дорожные ограждения - леера, для того, чтобы впоследствии изготовить из них забор на своем участке. Вывезя похищенное на своем автомобиле, он спрятал их во дворе частного домовладения, накрыв куском дарнита.
В подразделении дознания отдела МВД России по Пожарскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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