Бикинец украл леера со станции в Приморье, чтобы выстроить забор на своем участке

В дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району поступило сообщение о краже оградительных лееров в районе станции Алчан. Сумма причиненного ущерба составила 55 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, в районе станции Алчан Пожарского района злоумышленник похитил 11 оградительных лееров.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Пожарскому району, сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего жителя города Бикин Хабаровского края. В отделе полиции он дал признательные показания. Задержанный пояснил, что решил снять металлические дорожные ограждения - леера, для того, чтобы впоследствии изготовить из них забор на своем участке. Вывезя похищенное на своем автомобиле, он спрятал их во дворе частного домовладения, накрыв куском дарнита.

В подразделении дознания отдела МВД России по Пожарскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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