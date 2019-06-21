Новости Общество Видеорепортаж

Сегодня, 14:41
 

Администрация Приморья будет содействовать выпуску косаток и белух из заточения в бухте Средняя. Видеорепортаж Сергея Землянского

Администрация Приморского края будет содействовать исполнению поручения Президента по выпуску морских животных из бухты Средняя в естественную среду обитания. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко по итогам прямой линии президента страны. Как раз события в бухте Средняя под Находкой стали одним из ярких моментов прямой линии Владимира Путина.

Вообще-то поручение президента о выпуске морских животных обратно в море предписывало сделать это ещё до 1 марта. Но, оказалось, что причиной такого длительного неисполнения прямого указания главы государства стали не только объективные обстоятельства состояния животных, но и упорное противодействие лиц, заинтересованных в их продаже, на что прямо указал Владимир Путин.

Перевозка таких животных в специальных контейнерах - операция для России уникальная. К разговору подключается вице-премьер Алексей Гордеев, поясняет: «При разработке маршрута и условий транспортировки были учтены предложения Рабочей группы консилиума по реадаптации и команды международных экспертов Жана-Мишеля Кусто. Здесь на месте за развитием событий будет наблюдать и содействовать администрация Приморья».

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «У нас и сейчас там находятся специалисты регионального департамента природных ресурсов вместе с руководителем. Мы и дальше будем продолжать оказывать помощь, в том числе и содействием. МВД сопровождает этот караван, чтобы в дороге не было никаких эксцессов».

Специалисты, которые попали в поле зрения прямой линии Путина, говорят, что до места назначения путь составит шесть дней, животных будут выпускать группами в период с июня по октябрь. Косаткам и белухам поставят спутниковые метки, чтобы наблюдать за их поведением в Охотском море.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря