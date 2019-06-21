Администрация Приморского края будет содействовать исполнению поручения Президента по выпуску морских животных из бухты Средняя в естественную среду обитания. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко по итогам прямой линии президента страны. Как раз события в бухте Средняя под Находкой стали одним из ярких моментов прямой линии Владимира Путина.

Вообще-то поручение президента о выпуске морских животных обратно в море предписывало сделать это ещё до 1 марта. Но, оказалось, что причиной такого длительного неисполнения прямого указания главы государства стали не только объективные обстоятельства состояния животных, но и упорное противодействие лиц, заинтересованных в их продаже, на что прямо указал Владимир Путин.

Перевозка таких животных в специальных контейнерах - операция для России уникальная. К разговору подключается вице-премьер Алексей Гордеев, поясняет: «При разработке маршрута и условий транспортировки были учтены предложения Рабочей группы консилиума по реадаптации и команды международных экспертов Жана-Мишеля Кусто. Здесь на месте за развитием событий будет наблюдать и содействовать администрация Приморья».

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «У нас и сейчас там находятся специалисты регионального департамента природных ресурсов вместе с руководителем. Мы и дальше будем продолжать оказывать помощь, в том числе и содействием. МВД сопровождает этот караван, чтобы в дороге не было никаких эксцессов».

Специалисты, которые попали в поле зрения прямой линии Путина, говорят, что до места назначения путь составит шесть дней, животных будут выпускать группами в период с июня по октябрь. Косаткам и белухам поставят спутниковые метки, чтобы наблюдать за их поведением в Охотском море.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]