Анонс на 22 июня
22 июня в 10.00 – СТК «Приморское кольцо» – III этап чемпионата на прокатных картах «Властелин кольца – 2019».
22 июня в 11.00 − Городской дворец детского творчества (пр-т Океанский, 43) − фестиваль юной книги «Фарватер» (программа).
22 июня в 12.00 − манеж «Тигр» (Адмирала Фокина, 1) − Международный день йоги.
22 июня в 12.00 − Владивосток, библиотека «БУК» (Светланская, 55) − встреча «Do you speak english?».
22 июня в 20.00 – «Мумий Тролль Music Bar» (Пограничная, 6) – V-ROX EXPO (программа).
22 июня в 9.00 - муниципалитеты Приморского край - Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов».
22 июня в 9.00 - о. Русский, р-н п. Поспелово - Ежегодная гонка по дуатлону «Острова».
22 июня – День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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