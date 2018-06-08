Анонс на 22 июня

22 июня в 10.00 – СТК «Приморское кольцо» – III этап чемпионата на прокатных картах «Властелин кольца – 2019».

22 июня в 11.00 − Городской дворец детского творчества (пр-т Океанский, 43) − фестиваль юной книги «Фарватер» (программа).

22 июня в 12.00 − манеж «Тигр» (Адмирала Фокина, 1) − Международный день йоги.

22 июня в 12.00 − Владивосток, библиотека «БУК» (Светланская, 55) − встреча «Do you speak english?».

22 июня в 20.00 – «Мумий Тролль Music Bar» (Пограничная, 6) – V-ROX EXPO (программа).

22 июня в 9.00 - муниципалитеты Приморского край - Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов».

22 июня в 9.00 - о. Русский, р-н п. Поспелово - Ежегодная гонка по дуатлону «Острова».

22 июня – День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]